Тихоокеанское
информационное агентство
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12:44, | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": паромная переправа на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одна из основных артерий грузопассажирских перевозок на остров - паромная переправа Холмск - Ванино. Первый паром "Сахалин-1" выпустили на линию в июне 1973 года. Что было дальше расскажет наш "голосовой помощник".

Ок, Сахалин: расскажи про паромную переправу на Сахалине.

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

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