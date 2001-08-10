На кинофестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фильм сахалинского режиссёра Александра Зарчикова "Голос нивхов" вошёл в конкурсную программу кинофестиваля "Сталкер", сообщает astv.ru.

Фестиваль пройдет в Москве с 10 по 15 декабря. Средства на прокатное удостоверение к картине помогли собрать неравнодушные жители.

Как стало известно astv.ru, режиссёр получил хорошую новость, находясь в море на расстоянии в 33 мили от мыса Свободного (в обычной жизни Александр Зарчиков моряк). Он поблагодарил всех, кто отозвался на его просьбу помочь собрать деньги.

Фильм "Голос нивхов" сняли в 2015 году. Александр Зарчиков работал над картиной три года. Она представляет собой рассказ о жизни коренного народа и старейшем его представителе Владимире Санги - вожде племени, писателе, публицисте и создателе нивхского алфавита.