В Амурской области нашли перспективные воды. Они под землей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты выделяют на Дальнем Востоке пять перспективных площадок с подземными водами. Среди них и Амурская область, Еврейская автономия, Бурятия, Хабаровский и Камчатский края, сообщает ИА "Порт Амур". За счет разработки участков планируют увеличить запас в вододефицитных регионах.

Как пишет информационное агентство, с ссылкой на Telegram-канал Минприроды, вопрос подняли во время обсуждения реализации инициативы социально-экономического развития России до 2030 года «Геология. Возрождение легенды».

- За три года нам надо открыть 22 перспективных площади для лицензирования твердых полезных ископаемых и углеводородов, - отметил министр природных ресурсов России Александр Козлов. - 12 из них - дальневосточные: в Якутии, Забайкалье, Приморье и Магаданской области. Деньги на эти мероприятия выделены.