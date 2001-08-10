Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2021
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09:15, | Новости общества Сахалина и Курил

Ок, Сахалин: где найти клад на Сахалине?

Ок, Сахалин: где найти клад на Сахалине?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Таинственные сахалинские клады ищут много лет. "Голосовой помощник" расскажет одну легенду, она связана с областным краеведческим музеем. А ещё из видео можно узнать об островных кладоискателях.

Ок, Сахалин: где найти клад на Сахалине?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию области.

 

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