Сахалинок приглашают принять участие в конкурсе "Читающая мама - читающая страна"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает жительниц островного региона принять участие в конкурсе художественного чтения «Читающая мама – читающая страна». Заявки на участие принимаются до 24 декабря, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба СахОУНБ.
Конкурс посвящен открытию цикла мероприятий в рамках проекта «Всей семьёй в библиотеку» в 2022 году и направлен популяризации семейного чтения, повышение родительской компетенции в вопросах детского чтения, а также формирование в обществе позитивного имиджа читающей мамы.
К участию приглашаются мамы с детьми, бабушки с внуками в возрасте от четырёх лет и старше. Основным конкурсным заданием станет чтение художественного текста: стихотворения, сказки, рассказа. Жюри оценит артистизм конкурсанта и оригинальность исполнения произведения.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо заполнить заявку и принесите ее лично по адресу: ул. Хабаровская, д. 78, (2 этаж СахОУНБ, молодежный центр «Универсалка»), либо отправить на электронную почту: chitaimama22@mail.ru
Все участники получат благодарственные письма и призы СахОУНБ. Жюри определит победителей трёх призовых мест, которые будут награждены дипломами и ценными призами от партнёров конкурса – интернет-магазина «Бумажный змей» и Батутного парка «Портал».
Конкур состоится 6 января 2022 года в 13.00 в конференц-зале СахОУНБ. Подробности участия размещены в Положении о конкурсе.
Предварительная запись по телефону +7 (4242) 45-25-28. Вход свободный. Наличие маски обязательно.
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