Почти шести десяткам сахалинцев запретили покидать страну из-за долгов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ноябре 2021 года филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт" совместно со службой судебных приставов провел в г. Южно-Сахалинске несколько рейдов среди должников за электроэнергию. На сегодняшний день в отношении ряда неплательщиков вынесены ограничения по исполнительным производствам. У 680 жителей областного центра с банковских счетов удерживаются денежные средства в счет погашения задолженности, а еще 57 должникам вынесены постановления о временном ограничении на выезд за пределы РФ, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

Также в отношении злостных неплательщиков в качестве меры принудительного исполнения применяется запрет на проведение регистрации имущества. На данный момент в г. Южно-Сахалинске вынесено 290 запретов на регистрацию автотранспорта и 109 - на недвижимое имущество.

До конца года планируется провести еще несколько совместных рейдов, в ходе которых судебные приставы вправе наложить арест на имущество, банковские счета, заработную плату, а также запретить регистрационные действия с автомобильным транспортом и недвижимостью, вынести постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Помимо этого, энергетики намерены ограничить в подаче электроэнергии 20 тыс. должников, которым направлены соответствующие уведомления.

Сахалинэнергосбыт напоминает, чтобы перед Новым годом не остаться без электроснабжения и не попасть под санкции приставов, необходимо рассчитаться с имеющейся задолженностью в полном объеме. Тем, кто сделает это до 25 декабря, выполнив условия Акции по списанию пени, которую «Дальневосточная энергетическая компания» объявила для частных клиентов, полностью спишется пеня.