В Южно-Сахалинске 1 декабря ожидается обильный мокрый снег с дождем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», утром и днем 1 декабря в Южно-Сахалинске прогнозируются сильные осадки (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильные (30 мм и более за 12 часов) в виде дождя и мокрого снега, гололедица. Кроме того, ночью 2 декабря 2021 года на реках южных районов Сахалина прогнозируются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

О возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону - 112.