Сахалинец не смог пройти мимо незапертого автомобиля и вытащил оттуда кошелек с деньгами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 66-летнего местного жителя о том, что из его автомобиля были похищены денежные средства в размере 24 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, причастного к краже. Им оказался 45-летний житель Южно-Сахалинска.

Выяснилось, что подозреваемый в день совершения преступления поехал в санаторий, расположенный в селе Санаторное. Уже на месте, припарковав машину на автостоянке, мужчина обратил внимание, что стоящий рядом автомобиль не заперт. Тогда он, воспользовавшись данным обстоятельством, проник в салон транспорта и обнаружил там кошелек, внутри которого лежали 24 тысячи рублей. Похитив деньги, злоумышленник сел в машину и уехал с территории санатория.

Возбуждено уголовное дело.