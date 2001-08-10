На Камчатке уничтожат итальянскую обувь, изъятую из дорогих бутиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После проверки, которую провели в камчатских бутиках "Re:Sale" и "Europa", расположенных в торговом центре "Глобус", из продажи была изъята итальянская обувь без маркировки и деклараций, сообщает ИА "Кам 24".
Проверка установила, что предприниматель нарушила требования технического регламента таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности». Без маркировки продавались пять пар кроссовок «Pertini» (цена от 20 500 до 24 500 рублей), слипоны «Pertini» (27 900 рублей), две пары лоферов «Pertini» (от 19 500 до 28500 рублей), кроссовки «Elizabetta Franchi» (36 900 рублей), ботильоны «Elizabetta Franchi» (76 900 рублей), босоножки VALENTINO (9 840 рублей).
Суд назначил предпринимателю административный штраф в размере 30 000 рублей. Также по решению суда товары, изъятые из оборота, должны быть уничтожены после вступления решения в законную силу.
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