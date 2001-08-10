ВТБ запустил вклад для состоятельных клиентов с доходностью 8,04% годовых
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ предложил состоятельным клиентам новый вклад "Ценность достижений". Доходность нового продукта составит 8,04% годовых (без дополнительных условий).
Вклад "Ценность достижений" для сегмента "Привилегия" открывается на новые для банка средства. Разместить его можно в отделениях ВТБ. Срок - 370 дней.
Минимальная сумма размещения составляет 2,5 млн рублей. Вклад предусматривает возможность пополнения и частичного снятия. Клиенты могут внести дополнительные суммы новыми для банка средствами. Расходные операции допустимы в пределах неснижаемого остатка.
- После перехода под управление команды Private Banking сегмента "Привилегия", состоятельным клиентам стали доступны лучшие практики обслуживания VIP-клиентов, в том числе максимально выгодные депозитные продукты, - отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегия" Дмитрий Брейтенбихер. - Учитывая высокий спрос на вклады, мы предлагаем одну из самых выгодных ставок на рынке, дающую хорошую доходность. К тому же, важно, что вы сможете в любой момент управлять своими деньгами, снимая и пополняя вклад.
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