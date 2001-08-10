Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2021
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10:46, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке купить билет без QR-кода можно, но в автобус все равно не пустят

На Камчатке купить билет без QR-кода можно, но в автобус все равно не пустят

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае ввели QR-коды для посетителей заведений общественного питания, учреждений культуры и спорта, а также для межмуниципальных автобусов и внутрирегиональных авиарейсов.

Как сообщает ТК "41 регион", приобрести билет на междугородний автобус можно и без QR-кода, но в автобус без него на попасть. Плюс ко всему деньги за билет возвращены не будут.

В региональной транспортной компании "Оптимус" пояснили, что билеты не содержат персональных данных пассажиров. Однако при посадке в автобус, а также на промежуточном пункте в Милькове пассажиры должны будут предъявить сертификат о сделанной прививке от коронавируса или перенесённом заболевании, действующий QR-код или медотвод от иммунизации.

При отсутствии необходимых документов человека не пустят в автобус как в начальном, так и в промежуточном пункте поездки. Договор перевозки будет расторгнут в одностороннем порядке без возмещения денежных средств.

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