Тихоокеанское
информационное агентство
19 Ноября 2021
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16:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Фонтаны Южно-Сахалинска начали готовить к Новому году

Фонтаны Южно-Сахалинска начали готовить к Новому году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площади Ленина идет работа по консервации фонтанов на зиму и подготовка к установке новогодней иллюминации, которая будет украшать площадь. Работы проводят специалисты МКП «Городской водоканал» и МУП «Электросервис», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Планируется, что консервация фонтанов завершатся к концу следующей недели. Оборудование отправят на техническое обслуживание.

Фонтаны традиционно возобновят работу к майским праздникам. 

 

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