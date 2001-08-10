Фонтаны Южно-Сахалинска начали готовить к Новому году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площади Ленина идет работа по консервации фонтанов на зиму и подготовка к установке новогодней иллюминации, которая будет украшать площадь. Работы проводят специалисты МКП «Городской водоканал» и МУП «Электросервис», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Планируется, что консервация фонтанов завершатся к концу следующей недели. Оборудование отправят на техническое обслуживание.

Фонтаны традиционно возобновят работу к майским праздникам.