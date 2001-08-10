18 ноября в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами на сети водопровода 18 ноября с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды, рассказали ТИА "Острова" в Городской администрации. Вода исчезнет в следующих жилых домах:
Дальнее:
- ул. Ударная,1-47, 2-40;
- ул. Садовая,1-31, 2-36;
- ул. Студенческая,1-19, 2-20;
- ул. Новая,12-18, 9, 11;
- ул. Октябрьская, ул. Фиалковая, ул. Ромашковая, ул. Луговая, ул. Московская;
- ул. Советская, ул. Парниковая, ул. Солнечная, ул. Энтузиастов, ул. Речная.
25 микрорайон:
- ул. Анивская, 66-112;
- ул. Тихая,41-77;
- ул. Ю-Сахалинская, 87-125, 86-108.
По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40.
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