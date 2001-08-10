Институт проблем образовательной политики научит педагогов Южно-Сахалинска уникальным технологиям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в ближайшие несколько дней на базе образовательных учреждений пройдет ряд проектных образовательных сессий для педагогов, воспитателей и руководителей школ и детских садов по программам, которые департамент образования реализует совместно с Институтом проблем образовательной политики "Эврика" (г. Москва), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации .

Напомним, это такие направления, как полилингвальное образование в дошкольных учреждениях: в Южно-Сахалинске сейчас 19 детских садов, где реализуются уникальные технологии развития детей в многоязычной образовательной среде. В школах - это проекты: развивающее образование, а также расшколивание, когда процессы обучения выходят за пределы классов и школы и проводятся на различных площадках городского пространства.

Деятельность, которая осуществляется в рамках этих проектов, в том числе настраивает педагогов на решение перспективных региональных и федеральных задач - самореализацию жителей региона в условиях экономических и социальных вызовов времени.

Как рассказал научный руководитель Института проблем образовательной политики "Эврика" Александр Адамский, во время сессий специалисты проанализируют как реализуются эти проекты, какие результаты уже достигнуты, важна также реакция учителей, родителей и особенно детей. Одна из задач - помочь педагогам приспособиться к новым реалиям в связи с необходимостью соблюдения ограничений и удержать качество образования. В этом поможет команда педагогов, психологов, управленцев от "Эврики".

В преддверии сессий Александр Адамский встретился с директорами городских школ. Во встрече также приняли участие вице-мэр Елена Федорова и представители департамента образования. В ходе диалога участники обсудили тему: "Направления развития образования: проблематика, тенденции, инструменты". Как рассказала директор департамента образования Светлана Мирова, руководители школ узнали о трендах образовательной политики и получили ответы на вопросы, которые им интересны в рамках управленческой деятельности.

Напомним, Институт проблем образовательной политики "Эврика" является партнером администрации Южно-Сахалинска в проведении форума "Образование - энергия будущего", который проходил в областном центре осенью 2019 и 2020 годов. В работу образовательных площадок были вовлечены большое количество педагогов, детей и родителей. В этом году форум решено перенести на весну 2022 года. В период между форумами специалисты института продолжают курировать реализацию проектов в городских школах и детских садах.