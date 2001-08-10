Тихоокеанское
информационное агентство
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14:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Рост ковида приостановился везде, кроме Амурской области

Рост ковида приостановился везде, кроме Амурской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции отметила, что по итогам 45-й недели во всех регионах страны наблюдается снижение количества заболеваний. Исключение составляет лишь Амурская область, где заболеваемость продолжает активно расти, пишет ИА «ПортАмур».

«У нас только один субъект сегодня находится действительно в фазе роста, имея превышение над российскими показателями, - это Амурская область. Во всех остальных субъектах мы отмечаем стабилизацию эпидситуации и снижение ежедневно выявляемых случаев заболевания», приводит сова главы ведомства информационное агентство.

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