Рост ковида приостановился везде, кроме Амурской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции отметила, что по итогам 45-й недели во всех регионах страны наблюдается снижение количества заболеваний. Исключение составляет лишь Амурская область, где заболеваемость продолжает активно расти, пишет ИА «ПортАмур».

«У нас только один субъект сегодня находится действительно в фазе роста, имея превышение над российскими показателями, - это Амурская область. Во всех остальных субъектах мы отмечаем стабилизацию эпидситуации и снижение ежедневно выявляемых случаев заболевания», приводит сова главы ведомства информационное агентство.