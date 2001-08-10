В сахалинском зоопарке поселился азиатский скорпион

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экзотическую коллекцию Сахалинского зоопарка пополнил азиатский лесной скорпион. Его ареал охватывает влажные тропические леса Малайзии, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Азиатский лесной скорпион ведет ночной полудревесный образ жизни. В зависимости от места обитания насекомые делают своими гнездами расщелины в деревьях как в самом основании дерева, так и на уровне нескольких метров над землей. Этот факт объясняется тем, что в сезон дождей в некоторых тропических лесах вода может подниматься настолько, что затапливает гнезда скорпионов, расположенные близко к земле, а на возвышенностях этого не происходит.

Основная окраска скорпионов блестяще-чёрная с сине-зелёным отливом.

Размеры взрослых особей достигают 12-15 см. Продолжительность жизни около 12 лет, независимо от пола.

Днем скорпион находится в темных и прохладных укрытиях, в то время как ночью охотится на различных насекомых и членистоногих. Азиатский лесной скорпион ловит добычу клешнями и умерщвляет, сдавливая ее, либо впрыскивает яд, и только после этого потребляет ее в пищу.

Яд скорпиона сравнительно безопасен для человека и не содержит опасных токсинов. Нападает азиатский лесной скорпион только в случае, если его провоцировать, тогда способен нанести довольно болезненный удар.

Познакомиться с новым питомцев можно ежедневно в экспозиции «Экзотариум» с 11:00 до 18:00 часов.