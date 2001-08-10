Бизнесменам Южно-Сахалинска расскажут, как установить цифровую связь с потребителями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация областного центра информируют о проведении семинара на тему: «Как малому бизнесу перейти в онлайн и установить цифровую «связь» с потребителем: пошаговое руководство». К участию приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дата и время проведения: 19 ноября 2021 года (с 11:00 до 13:00 часов).

Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, 4 этаж (зал заседаний администрации города Южно-Сахалинска). Условия участия: бесплатное.

Программа семинара:

1. Какую систему налогообложения выбрать: упрощенную или общую? А для какого вида бизнеса законодатель не оставил выбора

2. Что делать с сотрудниками, которые уже есть и которых нужно будет нанимать? Можно ли не оформлять новых специалистов в штат и как быть с теми, кто теперь работает на "удаленке"?

3. Как защитить интеллектуальную собственность, доменное имя, торговую марку? Как самому не нарушить чужие права?

4. Как автоматизировать все бизнес-процессы внутри компании? Какие CRM могут именно вам учесть всё?

5. Как защититься от потребительского экстремизма и правильно выстроить взаимодействие с покупателем продукта?

6. Что можно, а что нельзя продавать дистанционным способом, какая информация обязательно должна быть на сайте?

7. Как сформировать цифровую связь с целевой аудиторией: 3 простых шага;

8 Примеры быстрого выхода в онлайн и критерии выбора площадок.

Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства Департамента экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/266.

Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).