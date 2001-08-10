Сахалинцам-должникам предлагают "обнулить" пеню
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционная акция "Лови момент!" завершится уже через полтора месяца. Суть акции в том, что тем физическим лицам, которые погасят свои долги перед "Сахалинской Коммунальной Компанией" до 31 декабря текущего года, пени будет списана в объёме 100%. А достигает она порой более сотни тысяч рублей. Важно учесть, что для участия в акции у человека не должно быть задолженности по пени и издержкам, взысканным в судебном порядке, рассказали ТИА "Острова" в "СКК".
Результаты акции "Лови момент!" станут известны 20 января 2022 года, а уже 22 января отдел сбыта АО "СКК" направит в МУП "ГИАЦ" реестр погасивших задолженность с распоряжением произвести 100% списание пени на их лицевых счетах.
Сбытовое отделение Сахалинской Коммунальной Компании напоминает также, что если долг уже очень большой и оплатить его одномоментно не представляется возможным, всегда есть возможность прийти на личный приём к генеральному директору компании и обсудить вопрос реструктуризации задолженности. Руководство компании ведёт прием граждан каждую вторую и четвёртую среду каждого месяца с 15:00. Записаться на приём можно по тел. 45 43 59 в будние дни с 08:00 до 16:00.
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