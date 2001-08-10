В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители и гости областной столицы могут увидеть уникальные экспонаты, посвященные году науки и техники в России и первому полету человека в космос, среди которых - зачетная книжка из высшего летного училища, фото из личного архива Юрия Гагарина, скафандры и шлемы, макеты космических кораблей, капсула первой обезьяны-космонавта и многое другое, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Организатором передвижной выставки является министерство обороны РФ и Русское географическое общество.
Южно-Сахалинск стал пятым дальневосточным городом, в котором развернулась выставка. Экспонаты доставили несколько дней назад самолетом транспортной авиации из Хабаровска, их общий вес составляет порядка 4 тонн. Это около 200 предметов, документов, фотографий, в том числе посвященных деятелям Русского географического общества, русским и советским полководцам. На экспозиции представлены дневники исследователей Дальнего Востока, работы студии военных художников им М.Б. Грекова. Отдельное направление посвящено истории космонавтики, в частности юбилею первого полета человека в космос и личности летчика-космонавта, героя СССР Юрия Гагарина. Помимо подлинника зачетной книжки легендарного летчика, посетители смогли познакомиться с его фотографиями, газетными статьями, изданиями разных лет.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель командира войсковой части 23641 по военно-политической работе полковник Дмитрий Рожков, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, министр культуры и архивного дела островного региона Нонна Лаврик и другие почетные гости. Одним из первых с экспонатами выставки познакомился первый вице-мэр, руководитель аппарата администрации Алексей Фризюк.
– Выражаю большую благодарность организаторам выставки. Это действительно большое событие для нашего города. Экспонаты представляют историческую ценность и уверен, будут интересны южносахалинцам и гостям областного центра, – отметил Алексей Фризюк.
Выставка продлится до 17 ноября. Она располагается в конгресс-холле «Столица» (3 этаж). Часы работы: ежедневно с 10.00 до 18.00. Вход свободный.
После Южно-Сахалинска экспозиция отправится в Петропавловск-Камчатский, а затем во Владивосток.
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