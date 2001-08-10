Тихоокеанское
информационное агентство
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16:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Автобусы в Южно-Сахалинске дезинфицируют дважды в день

Автобусы в Южно-Сахалинске дезинфицируют дважды в день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С самого начала пандемии МУП «Транспортная компания» регулярно проводит дезинфекцию общественного транспорта.  На сегодня данные мероприятия усилены. Ежедневно перед выходом на линию и после возвращения в гараж все автобусы предприятия проходят обработку дезинфицирующими средствами. Напомним, автопарк «Транспортной компании» сегодня — это 228 автобусов большой, средней и малой вместимости, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме того, подобные мероприятие регулярно проводятся на конечных остановках маршрутов и в течение дня. Обрабатываются поручни и другие контактные поверхности салона. В среднем на обработку в течение месяца расходуется 1200 литров дезинфицирующих средств.

Также в автобусах установлены дозаторы с антисептиком, запасы которого регулярно пополняются — ежемесячно на это уходит порядка 140 литров.

Администрация города напоминает жителям и гостям Южно-Сахалинска о необходимости соблюдения санитарных правил при пользовании общественным транспортом. В период пандемии это особенно важно. Вместе с тем, как отмечают специалисты, действенным способом уберечь себя и своих  близких от опасной инфекции на сегодняшний день является вакцинация. Расписание работы прививочных пунктов на территории города размещено на официальном сайте мэрии https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1976 .

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