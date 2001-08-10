В Южно-Сахалинске заведения общепита приглашают участвовать в гастрономическом марафоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционный гастрономический марафон «Пельмень и его друзья» стартует 29 ноября в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Предприятия общественного питания приглашают принять в нем активное участие и удивить своих гостей разнообразием вариантов знаменитого и любимого во всем мире блюда. Подать заявку можно до 19 ноября в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка (ул. Карла Маркса, 20, 4 этаж) либо по электронной почте: dpr@yuzhno-sakh.ru. Справки по телефону 300-741.

Так, с 29 ноября по 12 декабря в кафе и ресторанах, заявившихся на участие в гастрономическом марафоне, южносахалинцы и гости города смогут попробовать пельмени, вареники, манты, равиоли, хин