Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают на военную службу в резерве вооруженных сил России. Срок контракта - три года. К службе приглашаются: прапорщики, сержанты, солдаты - до 42 лет; младшие офицеры - до 52 лет; офицеры - до 57 лет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Чтобы поступить на службу в резерв, необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства (регистрации) и подать заявление о приеме на службу. Кроме того, кандидатам необходимо выполнить тесты на профессиональную пригодность, медицинскую комиссию. Затем получить в военном комиссариате предписание, прибыть в воинскую часть и заключить контракт.

Служащим в резерве предоставляются денежное довольствие (ежемесячно), социальные гарантии и льготы, в том числе ежегодное бесплатное обследование, лечение и обеспечение лекарствами. Также они обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием по месту военной службы.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: contract.mil.ru. Справки по телефонам: 75-40-87 - военный комиссариат Южно-Сахалинска, 75-40-90 - военком.