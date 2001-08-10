Сахалинцам напоминают, что поучаствовать в переписи можно до 14 ноября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Возможность пройти Всероссийскую перепись населения через портал Госуслуг продлена до 14 ноября.
Напомним, пройти перепись можно несколькими способами: принять переписчика у себя дома, прийти на переписной участок или в офис МФЦ "Мои документы" (ул. Сахалинская, 48), а также на Госуслугах. При этом цифровой формат, который предполагает самостоятельное заполнение анкеты на портале, оказался наиболее востребованным у граждан. В виду этого было решено продлить такую возможность на весь период ВПН.
Для того, чтобы поучаствовать в онлайн переписи не нужно никуда идти. Заполнение анкеты облегчают всплывающие окна и пояснения. Обратим внимание, что если человек прошел перепись на Госуслугах, в его личном кабинете появится QR-код. Переписчик должен его отсканировать, чтобы процедура считалась завершенной. На это уйдет всего несколько минут, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Информация, которую мы собирали по итогам переписи 2010 года, уже устарела, произошли демографические перемены, есть и другие процессы, которые важно учитывать при формировании экономических и социальных программ развития регионов, – отметила временно исполняющий обязанности руководителя Сахалинстата Алла Миняйло.
Для тех, кто не имеет возможности пройти перепись через интернет, остается традиционный способ, когда со слов респондента опросный лист заполняет сам переписчик. При необходимости он консультирует, помогает корректно ответить на все пункты. Добавим, что, придя домой, статисты обязаны предъявить официальное удостоверение и паспорт. Узнать сотрудника также можно по специальной форме — голубому жилету, сине-красному шарфу с надписью «Всероссийская перепись населения», синей сумке с надписью «Федеральная служба государственной статистики». У каждого переписчика имеется при себе планшет — на нем установлена программа, в которую заносятся все данные.
Напомним, гражданам предлагается ответить на 33 вопроса, которые касаются социально-демографических характеристик и жилищных условий. Задать все интересующие вопросы граждане могут по телефону горячей линии переписи: 8-800-707-20-20 с 09.00 до 21.00 по московскому времени. В другое время позвонивший сможет оставить заявку на обратный звонок через автоответчик.
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