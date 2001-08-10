Южно-Сахалинцев заставят убирать бетонные блоки во дворах, перекрывающие проезд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрацию Южно-Сахалинска поступают жалобы от жителей города на установленные во дворах бетонные блоки, которые создают различные неудобства, в частности это касается 7 микрорайона, рассказали ТИА "острова" в городской администрации.
Администрация Южно-Сахалинска напоминает, что устанавливать металлические цепи, столбы, бетонные блоки и плиты, а также другие сооружения и объекты, которые могут помешать проезду автомобилей экстренных служб, запрещено.
Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля в ходе рейда на территории 7 микрорайона выявили бетонные блоки, которые обустроены с нарушениями правил установки ограждений и требований пожарной безопасности. Собственникам многоквартирного дома будут направлены предостережения о необходимости демонтировать ограждения самостоятельно.
Если жильцы хотят каким-то образом огородить свою придомовую территорию и ограничить въезд во двор, единственный законный способ - установить шлагбаум.
Для согласования установки шлагбаума необходимо обратиться в департамент архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска. Написать заявление можно в произвольной форме, указать реквизиты организации или физического лица (телефон, адрес электронной почты при его наличии), адрес объекта и приложить следующие документы:
- правоустанавливающий документ на земельный участок;
- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением об установке ограждения, в случае намерения установить ограждение на придомовой территории;
- вид и технические характеристики шлагбаума, дизайн-проект иной ограждающей конструкции;
- проект благоустройства территории и топографический план места;
- согласование со службами государственного пожарного надзора, скорой медицинской помощи, Управлением МВД России по городу Южно-Сахалинску, органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организациями газового хозяйства и коммунальных служб.
Для согласования установки ограждений в департаменте установлены дни приема: каждый четверг. Телефон для справок: 312-647 (доб. 2, 3, 5, 7, 8).
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