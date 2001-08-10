Новую площадку с игровой и спортивной зонами открыли в Аниве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Праздник-открытие прошел на улице Невельского, 27. Новое пространство создано в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды". Красную ленточку на новой благоустроенной территории разрезали министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев и и.о. мэра Анивского района Светлана Швец, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
- Площадка яркая, красочная и современная. Хочется, чтобы дети приходили сюда с радостью и берегли ее. Ведь, чем лучше они будут относиться к тому, что делают для них взрослые, тем дольше площадка будет им служить, - отметил Артём Лазарев.
Комплекс состоит из двух "островков". Первый для самых маленьких, с качелями, горками, "паутинками", а второй с площадкой для игры в минифутбол, турниками и тренажерами. На них могут заниматься и взрослые. Торжественная церемония открытия прошла при аншлаге.
- Я хочу поздравить жителей Анивы с этим радостным событием. Уже видно по лицам детей и взрослых, что площадка вышла отменной и всем нравится. А это подтверждает, что средства, выделенные на строительство этой площадки освоены не зря, - поделился мнением депутат областной думы Андраник Авенян.
Сегодня эта общественная территория стала местом притяжения жителей Анивы, от самых меленьких до людей преклонного возраста. За ходом строительных работ родители и бабушки с дедушками тщательно наблюдали.
- Эта замечательная площадка появилась благодаря совместной плодотворной работе инициативных жителей, администрации, депутатов Собрания Анивского района, областной думы и правительства Сахалинской области. Всего в рамках формирования комфортной городской среды в Анивском районе появится восемь площадок, - отметила Светлана Швец.
На сегодняшний день в рамках программы "Формирования комфортной городской среды" в Анивском районе благоустраивается общественная территория на ул. Октябрьская возле детского сада "Теремок" и сквер "Грушевый сад" в селе Новотроицкое, общественная территория по ул. Калинина в районе православного храма, общественная территория по ул. Победы на против дома культуры в г. Анива и общественная территория в с. Петропавловское. Работы должны быть завершены до конца текущего года.
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