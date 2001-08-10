Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2021
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В Южно-Сахалинске назначен руководитель территории села Березняки
16:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Назначен руководитель МРЭО ГИБДД по Сахалинской области

Назначен руководитель МРЭО ГИБДД по Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня врио начальника Управления ГИБДД по Сахалинской области полковник полиции Игорь Нам представил личному составу МРЭО ГИБДД УМВД России по Сахалинской области нового руководителя – подполковника полиции Елену Середа.

Елена Валентиновна пришла на службу в органы внутренних дел в 2001 году. После окончания Дальневосточного юридического института МВД России начала службу в родном городе Южно-Сахалинске с должности следователя. В последующие годы занимала различные руководящие должности.

За период службы в органах внутренних дел Елена Середа удостоена ведомственных наград.

Личный состав Управления ГИБДД желает успехов в службе новому начальнику и всем сотрудникам МРЭО ГИБДД по Сахалинской области.

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