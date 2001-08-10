Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2021
Сейчас 17:28
69,55|80,70|66,91
В Южно-Сахалинске назначен руководитель территории села Березняки
15:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец, лишенный прав за пьяную езду, вновь попался подшофе за рулем

Сахалинец, лишенный прав за пьяную езду, вновь попался подшофе за рулем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу, находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Анивской села Рыбацкое, подал водителю требование об остановке иномарки.

При проверке документов инспекторы установили, что 23-летний молодой человек лишен права на управление транспортным средством. Таково было решение суда за совершение данным гражданином административного правонарушения (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Во время разговора с водителем у инспекторов возникло подозрение, что он находится в состоянии опьянения. От гражданина исходил запах алкоголя, речь была невнятной. В итоге молодой человек отказался от медицинского освидетельствования. 

В результате в отношении правонарушителя полицейские составили административный материал .

По решению мирового суда гражданину было назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?