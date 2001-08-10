Сахалинец, лишенный прав за пьяную езду, вновь попался подшофе за рулем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу, находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Анивской села Рыбацкое, подал водителю требование об остановке иномарки.

При проверке документов инспекторы установили, что 23-летний молодой человек лишен права на управление транспортным средством. Таково было решение суда за совершение данным гражданином административного правонарушения (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Во время разговора с водителем у инспекторов возникло подозрение, что он находится в состоянии опьянения. От гражданина исходил запах алкоголя, речь была невнятной. В итоге молодой человек отказался от медицинского освидетельствования.

В результате в отношении правонарушителя полицейские составили административный материал .

По решению мирового суда гражданину было назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток.