Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2021
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17:25, | Новости общества Сахалина и Курил

На перекрестке улиц Комсомольской и Емельянова началась укладка асфальта

На перекрестке улиц Комсомольской и Емельянова началась укладка асфальта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На перекрестке улиц Комсомольской и Емельянова приступили к укладке нижнего слоя асфальта. Ранее было произведено полное переустройство инженерных сетей. Работы здесь будут завершены до 1 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, что капитальный ремонт ведется с полным закрытием перекрестка. Подобная мера является вынужденной, она позволяет максимально мобилизовать силы подрядной организации и выполнить работы в срок. Для нормализации дорожной обстановки администрацией Южно-Сахалинска был принят ряд решений. Одно из них — внедрение пятой полосы  для движения с юга на север на ул. Горького в  районе пересечения с ул. Пограничной. Таким образом автомобили, поворачивающие налево на ул. Пограничную, не  задерживают транспортные потоки, движущиеся прямо. С севера на юг для движения остаются две полосы.

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