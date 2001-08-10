Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2021
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Первый заместитель прокурора Сахалинской области проведет прием граждан в Холмске
13:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Первый заместитель прокурора Сахалинской области проведет прием граждан в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 октября 2021 года с 15-00ч. до 16-00ч. в помещении Холмской городской прокуратуры по адресу: г. Холмск, ул. Школьная, 64,  исполняющий обязанности прокурора области Колесников Андрей Васильевич проведет личный прием граждан, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод.

Предварительно записаться на прием возможно по месту нахождения прокуратуры либо по телефону:8-42433-43-125 (доб. 214 и  доб.215).

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