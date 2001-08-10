Жителей Южно-Сахалинска приглашают написать итоговое сочинение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент образования администрации Южно-Сахалинска продолжает прием заявлений от горожан на участие в написании итогового сочинения (изложения) с целью использования его результатов при поступлении в учреждения высшего профессионального образования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для выпускников текущего года это испытание является обязательным и служит допуском к сдаче государственной итоговой аттестации.
По желанию в написании сочинения могут принять участие горожане, имеющие документ о среднем общем образовании и обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, и собирающиеся поступать в 2022 году в высшие учебные заведения.
Написание итогового сочинения (изложения) для указанной выше категории граждан является добровольной процедурой, но позволит наравне с будущими выпускниками школ использовать результаты сочинения для поступления в ВУЗ. Все сочинения размещаются в специальной базе, к которой имеют доступ приемные комиссии учреждений высшего профессионального образования. Сочинение служит частью портфолио абитуриента и может добавить к результатам ЕГЭ дополнительные баллы. Учитывать ли сочинения при поступлении, на какие специальности и сколько баллов начислять ВУЗы решают самостоятельно.
Для выпускников прошлых лет, обучающихся СПО возможность написать сочинение предоставляется в один из следующих дней на выбор: 1 декабря 2021 года, 2 февраля или 4 мая 2022 года.
Чтобы принять участие в сочинении, необходимо подать заявление в департамент образования Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 172, кабинет №14. При себе заявитель должен иметь: подлинник и ксерокопию документа удостоверяющего личность (паспорт), подлинник и ксерокопию документа государственного образца об образовании, справку об обучении в учреждении профессионального образования, СНИЛС.
Срок подачи документов на все сроки проведения сочинения завершается 17 ноября 2021 года. Дни приема заявлений: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Кроме того, в департаменте образования организована работа «горячей телефонной линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена в 2022 году. Вопросы, касающиеся написания итогового сочинения (изложения), можно задать по телефону: 312-687 (доб. 2)
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