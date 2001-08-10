Камчатской гостинице присвоили пять звезд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У соседей на Камчатке проходит процедура классификации гостиниц. Как передает ТК "41 Регион", один из местных отелей получил пять звезд.

На данный момент процедуру прошли более 50 гостиниц, из них по одной звезде получили три отеля, по две звезды - пять отелей, три звезды – около 20 отелей, четыре звезды получили комплекс "Тайны Камчатки", правительственная база "Сыпучка" и гостиница "Спутник".

А один отель "Руссо-Балт Северные приключения", расположенный на 25 километре паратунской трассы, получил пять звезд.

Остальные прошедшие процедуру классификации отели попали в категорию "без звезд".

До конца года все отели Камчатки должны пройти классификацию. За оказание услуг без свидетельства о категории владельцам предприятий грозит штраф.