Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2021
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17:34, | Новости общества Сахалина и Курил

На "Горном воздухе" завершился второй этап пересадки лилии Глена

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Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Краснокнижные растения, с целью их сохранения пересадили за границы строящейся Парковой дороги, ведущей к горе Красная. Мероприятия проведены в рамках полученного разрешения Центрального аппарата Росприроднадзора под контролем сахалинских ботаников, рассказали ТИА "Острова" в СТК "Горный воздух".

Первую очередь пересадки провели в июне. По результатам мониторинга была дана положительная оценка мероприятиям по пересадке и приживаемости лилии. Мониторинг осуществлялся представителями Кузбасского ботанического сада под личным руководством доктора биологических наук, председателя Союза ботанических садов Сибири и Дальнего Востока Андрея Куприянова. Пересаженные ранее растения зацвели в положенные сроки и заплодоносили.

Помимо этого, завершены работы по компенсационным мероприятиям, в рамках которых было посажено более 10 тысяч семян лилии Глена в окрестностях Парковой дороги. Компенсационные мероприятия выполнены представителями Ботанического сада Петра Великого (г. Санкт- Петербург).

В рамках работ по компенсационным мероприятиям аналогичное количество семян с пересаженных растений будет направлено в Ботанический сад Петра Великого.  В лабораторных условиях ученые исследуют семенную продуктивность посадочного материала, а также в условиях микроклонирования вырастят дополнительно порядка 10 тысяч проростков, которые следующей весной будут высажены вблизи Парковой дороги.

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