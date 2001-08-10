В Южно-Сахалинске продолжается подключение домов к теплу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по подключению городских объектов к теплу. На сегодня подключено более 90% жилого фонда и практически все объекты социального назначения: больницы, поликлиники, школы и детские сады. Вопрос прохождения отопительного сезона находится на личном контроле мэра Сергея Надсадина и профильных структур администрации города.

Напомним, в нынешнем году в рамках подготовки к отопительному сезону 2021/2022 проведен значительный комплекс работ. Проверены и подготовлены к работе 17 муниципальных котельных, отремонтированы более 6000 метров тепловых и водопроводных сетей, 50 метров канализационных сетей. Ремонтные работы проведены также на 7 центральных тепловых пунктах, 55 водозаборах, 82 водонасосных станциях и на 41 объекте канализации. Отремонтированы 13 резервных дизельных электростанций.

По итогам плановой проверки, проведенной Ростехнадзором совместно с администрацией областного центра, был выявлен ряд замечаний технического характера. В связи с этим, главой областного центра перед профильными структурами и ресурсоснабжающими организациями поставлена задача - устранить их в самые короткие сроки. Контроль за исполнением этого требования возложен на курирующего вице-мэра Александра Гринберга.

- Сейчас силами управляющих компаний производится запуск тепла в многоквартирные дома. Процесс идет плавно и без серьезных аварийных ситуаций. Выявленные на территории города порывы традиционно появляются на старте отопительного сезона, когда начинается повышение давления. Управляющие компании активно запускают тепловые узлы на своих объектах. Эта работа продлится в течение двух недель. Муниципалитет предпримет все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства жителей и в кратчайшие сроки устранить все замечания, - отметил Александр Гринберг.

Напомним, по вопросам обеспечения теплом жителей городского округа функционируют «горячие» телефонные линии.

В случае, если одна или несколько квартир в доме не получает теплоснабжение, необходимо незамедлительно обращаться в свою управляющую компанию. Если организация не увидит в этой проблеме причин со своей стороны, специалисты переадресуют вопрос в тепловую инспекцию АО «СКК» для совместного осмотра и актирования. Продублировать своё обращение жители города могут также с помощью формы обратной связи на сайте компании (www.skk65.ru). Уточнить информацию по подаче тепла в конкретный дом можно в диспетчерской АО «СКК» по телефонам: 72-33-89 и 72-30-13.

Также напоминаем номер телефона диспетчерской службы департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска: 300-475. Горячая линия по вопросам ЖКХ работает с 08.00 до 21.00 ежедневно без перерывов и выходных. Направить информацию на горячую линию можно следующими способами:

-позвонить по номеру 8-800-302-00-65 со стационарного или *0065 с мобильного телефонов;

- написать через аккаунт социальной сети Инстаграм @informgkh65, через мессенджер WhatsApp по номеру 89248844203 (звонки не принимаются, только сообщения) или электронную почту informgkh@sakhalin.gov.ru. В ночное время звонки по аварийным случаям переводятся на номер 112.