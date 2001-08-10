Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2021
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11:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Крупнейший детский сад Анивского района примет первых малышей до конца октября

Крупнейший детский сад Анивского района примет первых малышей до конца октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дошкольное учреждение на 240 мест, расположенное в селе Ново-Троицкое, практически готово к открытию. В преддверии торжественного события губернатор Валерий Лимаренко осмотрел образовательный объект, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Очень важно, чтобы у наших детей были лучшие условия, - отметил глава региона. - Мы многое для этого делаем – строим современные школы, детские сады и объекты дополнительного образования. Открытие таких учреждений - всегда большое событие для городов и сел, поскольку они позволяют создать новые возможности для наших детей и дают дополнительные рабочие места. Не сомневаюсь, что в детский сад в Ново-Троицком малыши будут ходить с удовольствием.

Детский сад "Зеленый остров" расположен на улице Весенняя, 9. В нем предусмотрели музыкальный и спортивный залы, учебный кабинет, а также кабинеты логопеда и психолога. Малыши будут заниматься здесь в том числе робототехникой и танцами.

Сейчас в дошкольном образовательном учреждении завершается обустройство помещений. Так, в комнатах установили мебель, шкафы и стеллажи для игрушек, в ясельных группах монтируют игровые комплексы.

Особое внимание уделили пищеблоку. Его оснастили пароконвектоматом, который позволит готовить для малышей вкусные и полезные блюда. 

В пути на остров находятся спортивное, музыкальное и медицинское оборудование, кухонная утварь, постельные принадлежности, посуда, игрушки, развивающие тактильные панели, оборудование для комнаты психолога.

К сегодняшнему дню в детский сад записали более 170 малышей, проживающих в Ново-Троицком и в Троицком. Возраст детей - от 1 до 7 лет. Из 12 групп укомплектовано уже 10. Одной из первых своего ребенка в дошкольное учреждение устроила Виктория Ядрищенская.

- Я уже побывала внутри, мне понравилось. Хороший ремонт, светлые комнаты. Нам повезло – дом рядом с садиком. Очень довольна. Сыну уже не терпится начать сюда ходить, – поделилась эмоциями местная жительница.

На строительство объекта из областного бюджета направили более 700 миллионов рублей, из местного – 7,1 миллиона.

Отметим, сегодня открытия также ожидает новый детский сад на 330 мест в Дальнем.

Строительство современных дошкольных учреждений в регионе позволяет существенно снизить очередность в детских садах. Так, на 1 сентября 2020 года она сохранялась в 7 районах области. Сейчас – только в двух. К концу года в островном регионе планируется полностью уйти от очередей в дошкольные учреждения.

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