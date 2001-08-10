Крупнейший детский сад Анивского района примет первых малышей до конца октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дошкольное учреждение на 240 мест, расположенное в селе Ново-Троицкое, практически готово к открытию. В преддверии торжественного события губернатор Валерий Лимаренко осмотрел образовательный объект, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Очень важно, чтобы у наших детей были лучшие условия, - отметил глава региона. - Мы многое для этого делаем – строим современные школы, детские сады и объекты дополнительного образования. Открытие таких учреждений - всегда большое событие для городов и сел, поскольку они позволяют создать новые возможности для наших детей и дают дополнительные рабочие места. Не сомневаюсь, что в детский сад в Ново-Троицком малыши будут ходить с удовольствием.

Детский сад "Зеленый остров" расположен на улице Весенняя, 9. В нем предусмотрели музыкальный и спортивный залы, учебный кабинет, а также кабинеты логопеда и психолога. Малыши будут заниматься здесь в том числе робототехникой и танцами.

Сейчас в дошкольном образовательном учреждении завершается обустройство помещений. Так, в комнатах установили мебель, шкафы и стеллажи для игрушек, в ясельных группах монтируют игровые комплексы.

Особое внимание уделили пищеблоку. Его оснастили пароконвектоматом, который позволит готовить для малышей вкусные и полезные блюда.

В пути на остров находятся спортивное, музыкальное и медицинское оборудование, кухонная утварь, постельные принадлежности, посуда, игрушки, развивающие тактильные панели, оборудование для комнаты психолога.

К сегодняшнему дню в детский сад записали более 170 малышей, проживающих в Ново-Троицком и в Троицком. Возраст детей - от 1 до 7 лет. Из 12 групп укомплектовано уже 10. Одной из первых своего ребенка в дошкольное учреждение устроила Виктория Ядрищенская.

- Я уже побывала внутри, мне понравилось. Хороший ремонт, светлые комнаты. Нам повезло – дом рядом с садиком. Очень довольна. Сыну уже не терпится начать сюда ходить, – поделилась эмоциями местная жительница.

На строительство объекта из областного бюджета направили более 700 миллионов рублей, из местного – 7,1 миллиона.

Отметим, сегодня открытия также ожидает новый детский сад на 330 мест в Дальнем.

Строительство современных дошкольных учреждений в регионе позволяет существенно снизить очередность в детских садах. Так, на 1 сентября 2020 года она сохранялась в 7 районах области. Сейчас – только в двух. К концу года в островном регионе планируется полностью уйти от очередей в дошкольные учреждения.