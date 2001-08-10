Крупнейший детский сад Анивского района примет первых малышей до конца октября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дошкольное учреждение на 240 мест, расположенное в селе Ново-Троицкое, практически готово к открытию. В преддверии торжественного события губернатор Валерий Лимаренко осмотрел образовательный объект, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Очень важно, чтобы у наших детей были лучшие условия, - отметил глава региона. - Мы многое для этого делаем – строим современные школы, детские сады и объекты дополнительного образования. Открытие таких учреждений - всегда большое событие для городов и сел, поскольку они позволяют создать новые возможности для наших детей и дают дополнительные рабочие места. Не сомневаюсь, что в детский сад в Ново-Троицком малыши будут ходить с удовольствием.
Детский сад "Зеленый остров" расположен на улице Весенняя, 9. В нем предусмотрели музыкальный и спортивный залы, учебный кабинет, а также кабинеты логопеда и психолога. Малыши будут заниматься здесь в том числе робототехникой и танцами.
Сейчас в дошкольном образовательном учреждении завершается обустройство помещений. Так, в комнатах установили мебель, шкафы и стеллажи для игрушек, в ясельных группах монтируют игровые комплексы.
Особое внимание уделили пищеблоку. Его оснастили пароконвектоматом, который позволит готовить для малышей вкусные и полезные блюда.
В пути на остров находятся спортивное, музыкальное и медицинское оборудование, кухонная утварь, постельные принадлежности, посуда, игрушки, развивающие тактильные панели, оборудование для комнаты психолога.
К сегодняшнему дню в детский сад записали более 170 малышей, проживающих в Ново-Троицком и в Троицком. Возраст детей - от 1 до 7 лет. Из 12 групп укомплектовано уже 10. Одной из первых своего ребенка в дошкольное учреждение устроила Виктория Ядрищенская.
- Я уже побывала внутри, мне понравилось. Хороший ремонт, светлые комнаты. Нам повезло – дом рядом с садиком. Очень довольна. Сыну уже не терпится начать сюда ходить, – поделилась эмоциями местная жительница.
На строительство объекта из областного бюджета направили более 700 миллионов рублей, из местного – 7,1 миллиона.
Отметим, сегодня открытия также ожидает новый детский сад на 330 мест в Дальнем.
Строительство современных дошкольных учреждений в регионе позволяет существенно снизить очередность в детских садах. Так, на 1 сентября 2020 года она сохранялась в 7 районах области. Сейчас – только в двух. К концу года в островном регионе планируется полностью уйти от очередей в дошкольные учреждения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
15:09 1 Октября На Сахалине пройдет Всесибирская олимпиада школьников
11:20 1 Октября В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
11:09 18 Сентября Новые строительные технологии ускорят темпы жилищного строительства в Южно-Сахалинске
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
Выбор редакции
- 10:48 Вчера В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск"
- 14:52 1 Октября Тонну овощей принесли сахалинцы в дар животным зоопарка
- 11:20 1 Октября В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа
- 09:21 30 Сентября Сахалинцев зовут посмотреть, как кормят лягушек
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?