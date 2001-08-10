Жителей областного центра приглашают на выставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горожан приглашают на уникальную выставку работ трафаретной печати художника из Европы, бывшей сахалинки Елены Белобрагиной, посвященной воспоминаниям об острове. Экспозиция работает до 10 октября (включительно) на втором этаже арт-резиденции "Маяк рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

"Сахалинские воспоминания" - это не только пейзажи дорог, гор и океана, это память и чувства о Сахалине. Создавая эффект негативной фотопленки, художница Елена Белобрагина (@belobragina.elena) воспроизводит свои воспоминания. Островные пейзажи остаются живыми, благодаря ее художественному видению. Все кадры фотопленки собираются в двух больших работах, которые показывают нам путь к морю и путь становления Елены как художника.

Елена Белобрагина родилась на Сахалине. Сейчас живет и творит в Стокгольме, где закончила колледж искусств и продолжает учиться на искусствоведа.

Вход на выставку свободный.