На Сахалине пройдет Всесибирская олимпиада школьников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 1 октября открывается регистрация на Всесибирскую олимпиаду школьников - крупнейшую за Уралом предметную олимпиаду для учеников 7-11-х классов, увлеченных точными и естественными науками. Победители и призёры заключительного тура олимпиады среди 8-10 классов смогут побывать в Летней школе в новосибирском Академгородке и поступить в СУНЦ НГУ - учебное заведение, входящее в топ-10 лучших школ России.
Всесибирская открытая олимпиада школьников проводится на базе Новосибирского государственного университета и его структурного подразделения - СУНЦ НГУ, площадки олимпиады открываются во многих городах России и ближнего зарубежья. В 2021/2022 учебном году олимпиада пройдет по шести предметам: математика, физика, информатика, химия, биология и астрономия. Олимпиады по всем предметам входят в официальный Перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Участвовать во Всесибирской олимпиаде могут ученики 7-11 классов из России и стран СНГ.
Как и прежде, олимпиада будет проводиться в два отборочных этапа: основной очный для школьников из всех субъектов РФ и стран СНГ и дополнительный заочный – для школьников Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также стран СНГ (в декабре-январе). Победители и призеры этих этапов будут приглашены на очный заключительный этап, он проходит в феврале-марте.
Сроки проведения основного отборочного (очного) этапа:
10 октября — АСТРОНОМИЯ (3 уровень в Перечне РСОШ);
17 октября — ИНФОРМАТИКА (1 уровень в Перечне РСОШ);
24 октября — БИОЛОГИЯ (2 уровень в Перечне РСОШ);
31 октября — МАТЕМАТИКА (2 уровень в Перечне РСОШ);
14 ноября — ФИЗИКА (2 уровень в Перечне РСОШ);
21 ноября — ХИМИЯ (1 уровень в Перечне РСОШ).
Для участников олимпиады по разным предметам будет открыто более 300 площадок в городах России, а также Казахстана и Узбекистана.
Южно-Сахалинск присоединился к очному этапу олимпиады в 2017 году. С тех пор ежегодно Всесибирская олимпиада в городе проходит при поддержке департамента образования администрации Южно-Сахалинска. В этом году школьники смогут написать в Южно-Сахалинске олимпиады по всем шести предметам.
Регистрация на основной отборочный этап открывается 1 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете.
Обращаем внимание на то, что для создания Личного кабинета в числе прочего необходимо ввести номер СНИЛС, а также предоставить электронную копию (скан) справки из школы.
После регистрации участнику нужно выбрать площадку, на которой он планирует писать олимпиаду. Сделать это нужно не позднее чем за 48 часов до начала олимпиады на этой площадке.
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