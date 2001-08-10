13:14, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске скорректировано движение автобусов или перекрытия проспекта Мира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи закрытием сквозного проезда по пр. Мира от ул. Героической до ул. 2-й Центральной (АЗС «Роснефть»), связанным с работами по прокладке газопровода (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/21898), скорректирована схема движения ряда городских маршрутов общественного транспорта.
Так, с 21.00 1 октября до 23.00 2 октября городские маршруты №3, 10, 63, 71, 122 и 177, а также пригородные будут объезжать указанный участок через улицы Фархутдинова и Ленина в обоих направлениях.
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