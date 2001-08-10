В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по электронным услугам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горячая телефонная линия по вопросу преимущества получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке» в электронном виде пройдет 29 сентября в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска.

Звонки от горожан в этот день будут приниматься с 09.00 до 13.00 по телефону: 300-736 (добавочные номера 2 и 3). Также в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К.Маркса, каб. 411, можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.