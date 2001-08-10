Тихоокеанское
информационное агентство
28 Сентября 2021
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13:51, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области продолжается Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция".

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тест-мобиль Всероссийского проекта уже сделал остановки в двух сахалинских городах – Корсакове и Аниве. За два дня участниками акции стали более 100 человек. Сегодня экспресс-диагностику на ВИЧ смогут пройти жители Невельска.

 

Экспресс-тестирование с помощью слюнного теста может пройти любой желающий. Вся процедура занимает не более 20 минут.  Для пациента все исследование осуществляется бесплатно и анонимно. Прием вместе с сахалинскими специалистами проводят  2 эксперта  из Москвы и Санкт-Петербурга.

 

- Люди достаточно активны, особенно молодёжь. Это приятно осознавать. Да, информации много, но и мифов в отношении ВИЧ-инфекции достаточно, - рассказала Марина Крупянко, психолог-консультант всероссийской акции. - Основная цель - информирование людей, развеивание ложной информации и привлечение на тестирование. Пренебрегать своим здоровьем нельзя.

 

На Сахалине акция проводится в 3-й раз. В предыдущие годы маршрут охватывал северные районы, в этот раз специалисты работают по югу острова. Житель Анивы Александр случайно оказался рядом с тест-мобилем, но проигнорировать акцию не смог.

 

 - Я знаю не понаслышке, что это за болезнь. У знакомых в семье есть такой больной, теперь проходит постоянное лечение. Иногда стоит один раз отступить, пренебречь правилами, потом всю жизнь принимать таблетки, - поделился мужчина.

 

Эксперты отмечают, что  наиболее уязвимая перед ВИЧ возрастная группа - 35-45 лет. Эксперты помогают справиться со страхами и ответить на все возникающие вопросы. Сегодня в Невельске тест-мобиль будет работать с 15.00 до 17.00 на ул.Ленина, 4 (ТЦ «Новый Арбат»). Помимо акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция" исследование можно пройти в медицинских учреждениях. Также на экспресс-диагностику выезжают сотрудники областного СПИД-центра. В октябре запланировано 4 выезда: 7.10.21 - Городской парк г.Южно-Сахалинска, с 12:00 до 14:00 часов; 14.10.21 -  ФАП с. Охотское Корсаковского р-на с 11:00 до 14:00 часов; 21.10.21 - Городской парк г.Южно-Сахалинска с 12:00 до 14:00 часов , 28.10.21 - привокзальная площадь, г.Южно-Сахалинск, с 12:00 до 14:00 часов.

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