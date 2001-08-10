ВТБ нарастил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 15%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Портфель привлеченных средств ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса превысил 2 трлн рублей. Рост с начала года составил 15%. Более 90% депозитов клиенты ВТБ открывают в интернет- и мобильном банке.
Более 1,1 трлн рублей средств клиентов приходится на срочные вклады. Большинство предпринимателей отдают предпочтение краткосрочным депозитам - свыше 90% средств размещены на срок до 30 дней. Самое востребованное предложение в линейке ВТБ для бизнеса - депозит "Овернайт" со сроком размещения на один рабочий день.
В отраслевой структуре срочных вкладов клиентов СМБ наибольшую долю занимают предприятия розничной и оптовой торговли (25%), строительства, включая жилищное (18,5%), сферы услуг (более 8%), машиностроения (6%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (более 5%).
- Мы наблюдаем стабильный рост привлеченных средств от клиентов среднего и малого бизнеса. На сегодняшний день драйвером роста портфеля выступают краткосрочные вклады, что продиктовано спецификой бизнеса наших клиентов. На фоне восстановления предпринимательской активности они активно используют депозиты для получения дополнительных средств на развитие бизнеса. Мы готовы удовлетворить спрос предпринимателей на все виды банковских продуктов, в том числе – в формате онлайн-обслуживания. Сегодня уже более 90% наших клиентов открывают депозиты дистанционно, - отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
В депозитной линейке для среднего и малого бизнеса ВТБ представлены шесть предложений. В июле банк запустил новые депозиты "Авансовый" с выплатой процентов в начале срока и "Залоговый", который может выступать в роли обеспечения по кредитам и гарантиям.
Открыть депозит действующие клиенты ВТБ могут в несколько кликов в интернет-банке ВТБ Бизнес Онлайн и мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite. В интернет-банке можно воспользоваться депозитным калькулятором, который позволяет предпринимателям подобрать подходящие продукты на основе желаемых параметров, таких как сумма, срок депозита и других.
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