Жители Южно-Сахалинска предлагают запустить бесплатный автобус на время закрытия перекрестка улиц Комсомольская и Емельянова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Этот вопрос рассмотрели на встрече жители областного центра и руководитель центра развития городской среды "Наш город" Василий Вишневский. Во время мероприятия горожане смогли высказать свои предложения, направленные на улучшение ситуации на период перекрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Исходя из ранее полученного опыта с организацией транспортных потоков на улице Ленина, которая летом перекрывалась на двух участках, центром развития городской среды было принято решение - выслушать все предложения от горожан, выбрать из них наиболее интересные и предоставить их на рассмотрение администрации города для принятия последующего решения.
- Такие глобальные перекрытия всегда требуют держать руку на пульсе и соответственно что-то всегда корректировать. Наш опыт работы по внедрению временных кольцевых пересечений на улице Сахалинской показал, что необходимо разрабатывать несколько сценариев, и применять их на практике в зависимости от существующей ситуации, - считает Василий Вишневский.
На встрече жители высказали два возможных варианта решения сложившейся ситуации: оборудование кольцевых перекрестков и запуск бесплатного автобусного маршрута на период проведения ремонтных работ. По мнению одного из присутствующих, решение с запуском бесплатного пассажирского маршрута должно сгладить негативный эффект от измененной схемы движения. Кроме того, это позволит экономить время, затраченное на покупку билетов и их проверку кондуктором.
Также на встрече были презентованы основные идеи, полученные в результате мониторинга социальных сетей и форумов. Каждое из 15 мнений было подробно рассмотрено, сопоставлены их плюсы и минусы. Все они будут представлены на рассмотрение профильным структурам администрации.
- Увидела в новостях текст о встрече и мне захотелось прийти, пообщаться и высказать свое мнение по сложившемуся вопросу, - рассказала жительница Южно-Сахалинска Маргарита Мельникова. - Подобную инициативу оцениваю положительно. Мне дали высказаться о том, как бы лично мне хотелось видеть движение транспорта в городе на период перекрытий. За это спасибо.
Напомним, что перекресток улиц Емельянова и Комсомольской планируют закрыть для движения с 25 сентября до 1 ноября. Здесь силами подрядной организации будут проводиться ремонтные работы в рамках капитального ремонта ул. Комсомольской.
Предложения и замечания по поводу организации движения транспорта на период перекрытия будут приниматься вплоть до следующего понедельника на сайте тутбудет.рф.
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