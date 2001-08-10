Кафе и закусочные Южно-Сахалинска изучают на соответствие городскому стилю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается мониторинг потребительского спроса на объекты сферы общественного питания. У горожан спрашивают: насколько интересны им те или иные существующие объекты, насколько, на их взгляд, они органично вписываются в пространство города и каких объектов не хватает, рассказали ТИА "Острова" в городской админстрации.

Напомним, по распоряжению мэра Южно-Сахалинска для контроля за обликом города все планируемые к размещению нестационарные объекты, включая небольшие уличные кафе, павильоны и прочее, в обязательном порядке согласовываются с главным архитектором города.

Соответствие современным стандартам, безопасность и эстетические моменты также учитываются при продлении договоров. Одним из дискуссионных объектов на сегодняшний день - кофейня в районе городского бассейна. Раньше на этом месте располагался продуктовый магазин, после его реконструкции здесь открыли объект общественного питания. Он пользуется определенным спросом, но есть вопросы к его внешнему виду и самому месту размещения, граничащему с участком, где застройки быть не может. Иного, более рачительного ухода, на взгляд неравнодушных жителей, требует зеленая зона, вплотную примыкающая к объекту со стороны служебного входа. Мнения разделились.

В связи с комплексным изучением вопроса южносахалинцам предлагают пройти опрос (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/60/389) и высказать свою точку зрения об объекте, расположенном по адресу Компроспект, 1а (Кофейня Coffee Machine).