В Холмске открыли ресурсный центр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 сентября в Холмске открылся ресурсный центр по развитию добровольческой волонтерской деятельности на территории округа. Он находится в доме № 76 по улице Советской, где располагаются и другие общественные организации. В торжественном мероприятии открытия центра приняли участие мэр округа Дмитрий Любчинов, руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов, рассказали ТИА "Острова" в МАУ ТРК "Холмск".

Ресурсный центр – это место где будут собираться волонтеры, серебряные добровольцы, организация "Горячее сердце". В центре они займутся планированием своей работы, будут проводить встречи, способствующие волонтерскому командообразованию, чтобы продолжить добровольческую работу. Стоит отметить, что Холмск стал четвертым городом, где открылся ресурсный центр, а волонтеров в округе более тысячи человек.

В ближайших планах отдела спорта и молодежной политики открытие штаба местного отделения Всероссийского движения юнармии. Это также послужит дальнейшему развитию патриотического воспитания подрастающего поколения. Расположится штаб в здании по улице Победы (напротив морского пароходства).