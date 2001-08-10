Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2021
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В Южно-Сахалинске будут продавать кету по 120 рублей
16:41, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске будут продавать кету по 120 рублей

В Южно-Сахалинске будут продавать кету по 120 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свежую кету 17 сентября можно будет приобрести в Южно-Сахалинске.

Торговля будет осуществляться с 11.00 на площадке около ТЦ "Янтарь". Цена за 1 кг - 120 рублей.

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