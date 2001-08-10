Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зоопарк переходит на осеннее расписание работы, рассказали ТИА "Острова" пресс-службу зоопарка.

С 13 сентября зоопарк будет открыт для посещения с 10.00 до 19.00. Приобрести входные билеты можно в будние дни - с 10:00 до 18:00, в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 18:30.

По осеннему графику будут работать:

- площадка "Деревенское подворье" - вторник-воскресенье с 11.00 до 16.00. Перерыв c 13:00 до 14:00. Понедельник - санитарный день;

- экспозиция "Аквариумы" - вторник-воскресенье с 11.00 до 19.00. Понедельник - санитарный день;

- экспозиция "Экзотариум" - ежедневно с 11.00 до 19.00;

- экспозиция "Приматы" - вторник-воскресенье с 11.00 до 19.00. Понедельник - санитарный день;

- прокат на мини лошади пони - выходные и праздничные дни с 12:00 до 15:00.

К услугам посетителей на входной зоне работают билетные терминалы, а на официальном сайте учреждения круглосуточный сервис онлайн покупки билетов.

Приглашаем всех желающих посетить островной дом живой природы и зарядиться хорошим настроением.

Телефон для справок +7 (4242) 303-747.