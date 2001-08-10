Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2021
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16:58, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают пройти тест по избирательному праву

Сахалинцам предлагают пройти тест по избирательному праву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека подготовила для читателей онлайн-тест "Правовой перекрёсток", посвященный единому дню голосования по выбору депутатов нового созыва Государственной думы, который состоится 19 сентября, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Сахалинцы, старше 14 лет смогут проверить свои знания по избирательному праву, ответив на 15 вопросов.

Тест доступен на сайте СахОУНБ. Принять участие в тестировании можно с 9 сентября до 1 октября.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-45.

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