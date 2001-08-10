Тихоокеанское
информационное агентство
1 Сентября 2021
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На Сахалине браконьеры оказали сопротивление пограничникам

На Сахалине браконьеры оказали сопротивление пограничникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе вблизи устья реки Нитуй, сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области была пресечена преступная деятельность четырех граждан Российской Федерации, которые с использованием запрещенных орудий лова осуществили незаконную добычу рыб лососевых пород. В ходе задержания выявленные лица оказали сопротивление и предприняли попытку скрыться, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

В ходе проведения процессуальных действий на месте происшествия обнаружено более 600 экземпляров горбуши, свыше 60 килограммов икры лососевых пород, сачок, закидной невод, 4 рыбацких костюма. Так же изъят автомобиль ГАЗ-66 без государственных регистрационных знаков, который использовался для транспортировки незаконно добытых ВБР. Предварительный нанесенный ущерб составил более 2 500 000рублей.

По факту незаконной добычи ВБР проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

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