В Южно-Сахалинске продолжается работа над дизайн-кодом города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается работа над дизайн-кодом. Департамент архитектуры и градостроительства вносит изменения в правила благоустройства и ведет разъяснительную работу с предпринимателями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, свод правил по формированию стилистически единого городского пространства в июне утвердили депутаты городской думы. В настоящее время специалистами департамента архитектуры и градостроительства подготовлен проект решения по внесению изменений в правила благоустройства в части синхронизации с положениями дизайн-кода городской среды. В сентябре планируется провести публичные слушания и в ноябре проект будет рассмотрен на сессии городской думы.

Дизайн-код начнет действовать с января 2022 года. Между тем, как рассказала заместитель директора департамента Яна Ермакова, которая курирует это направление, администрация города уже сейчас при согласовании новых объектов (вывесок и рекламных конструкций) руководствуется положениями дизайн-кода.

- Поступает много звонков от дизайнеров, рекламных компаний, к которым обращаются предприниматели, - рассказывает Яна Ермакова. - Они знакомятся с документом, с новыми положениями. Мы проводим консультации. У каждого субъекта бизнеса есть свои фирменные цвета, логотипы, которые необходимо предусмотреть на вывесках. Мы находим наиболее приемлемые варианты, чтобы применить фирменные цвета и при этом не выбиваться из общих требований дизайн-кода.

Ряд предпринимателей уже активно включились в работу по созданию стилистически единого городского пространства. Из примеров - магазин "Санта Барбара" на ул. Сахалинской и мастерская мороженого на ул. Ленина. При замене вывесок предприниматели учли и размеры, и технологию изготовления, а также соблюли цветовые решения: фон вывески должен быть в цвет фасада здания или оконных рам.

Деятельность администрации Южно-Сахалинска по внедрению дизайн-кода поддержана на уровне правительства области и лично губернатора Валерия Лимаренко. Напомним, работу над дизайн-кодом муниципалитет начал в прошлом году. Документ активно обсуждался с общественностью, профессиональным сообществом и представителями бизнеса.