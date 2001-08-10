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Дополнительный автобусный рейс вводится до села Старорусского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дополнительный утренний рейс с 1 сентября будет введен в расписание муниципального маршрута регулярных перевозок №252 "Ж/Д вокзал - с. Старорусское".
Такое решение принято администрацией Южно-Сахалинска в целях удовлетворения потребности населения в перевозках по данному маршруту. Дополнительный рейс будет отъезжать из Старорусского в 06:15.
В случае необходимости получения дополнительной информации о движении автобусов граждане могут обратиться в единую диспетчерскую службу МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" по телефону 51-00-51 (с 06:00 до 23:00).
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