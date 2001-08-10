В Сахалинской области за первое полугодие 2021 года родилось на 732 человека меньше, чем умерло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За январь-июнь в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 2687 родившихся и 3419 умерших. Естественная убыль составила 732 человека, за аналогичный период 2020 года убыль составляла 300 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в трех муниципальных образованиях области: "Город Южно-Сахалинск", "Курильский городской округ" и "Южно-Курильский городской округ".

В области зарегистрировано 1479 браков и 1182 развода против 1291 брак и 962 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2020 года.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь-июнь 2021 года на Сахалин и Курилы прибыло 9122 человека, из которых почти 44% - на постоянное место жительства. Выбыло 8722 человека, из которых 78,3% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 2844 человека. Миграционный прирост составил 400 человек.